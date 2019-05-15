В Рокка-аль-Маре учащиеся изучали возможности строительства туннеля Таллинн-Хельсинки

По словам научного сотрудника института геологии Таллиннского технического университета Рутт Хинтс, цель похода заключалась в том, чтобы показать молодежи ежедневную работу геологов, чтобы пробудить интерес к специальности геолога и инженера земных недр. ”Нам отрадно, что молодых людей было достаточно и в походе приняло участие 54 ученика. Мы провели около 2 часов на побережье Рокка-аль-Маре и изучали прибрежные процессы от протерозоя до сегодняшних дней. В глинах и песчаниках кембрийского периода возрастом 520 млн лет мы смотрели волноприбойные знаки и следы движения трилобитов. Особенно интересной была тема строительства туннеля Таллинн-Хельсинки в этой породе”, — добавила Хинтс.

”Учащиеся сегодня в основной школе или гимназии не особенно соприкасаются с геологией или со сферой земных недр. Но в то же время эти дисциплины позволяют соединить естествознание с инженерией и топовыми технологиями, а также открывают для молодежи увлекательные карьерные возможности в важнейших для Эстонии начинаниях — таких как туннель Таллинн-Хельсинки или сооружение Rail Baltic”, — рассуждает Хинтс.

9-17 мая на проходящей впервые в Эстонии неделе земных недр всех интересующихся геологией знакомят с богатством полезных ископаемых Эстонии и возможностью их использования.