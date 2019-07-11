В Rimi оценят, как платные пакетики влияют на продажи. Подорожавшие большие пакеты покупать перестали

«Сеток для овощей и фруктов продано за неделю в два раза больше, чем обычно продается за месяц», - сообщила представитель Rimi по связям с общественностью Катрин Батс. Нужно отметить, что в июле сетки продаются со скидкой.

По ее словам, реакция клиентов была ожидаемой: предприятие получило много писем и звонков от недовольных клиентов - ну кто же будет рад платить за то, что раньше было бесплатно! В Rimi всё же считают, что недовольство пройдет, и люди скоро привыкнут, как привыкли в свое время к тому, что нетрезвым покупателям спиртное не продают.

В то же время, отметила Батс, не нужно забывать, что в части тонких пакетиков речь идет об эксперименте, после которого будут подводить итоги и подсчитывать — как повлияли изменения на общий уровнь продаж.

Повышенная стоимость больших пакетов сохранится и в будущем. «В идеале клиенты могли бы приходить в Rimi со своими многоразовыми пакетами», - сказала Батс.