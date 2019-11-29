В Rimi обнаружили листерию! Торговая сеть отзывает из продажи салаты

Сразу же после этого были проведены новые тесты, но их результаты будут известны лишь в понедельник.

В качестве предупредительной меры сеть Rimi отзывает из продажи все свежие салаты.

"Речь шла о рабочей поверхности, которая соприкасалась с используемыми для приготовления салата материалами, — сказал руководитель Rimi по качеству Альгис Мурумаа. — Мы также отправили подозрительное сырье на тестирование — эти ответы поступят в течение следующей недели. О находке оповещены как поставщики, так и Ветеринарно-пищевой департамент (VTA). Они в свою очередь начали исследовать данные товары и сырье".

Мурумаа отметил, что они не знают сейчас и того, может ли быть содержание листерии в конкретных пищевых продуктах выше предельной нормы или есть ли она там вообще, но для Rimi важнее всего безопасность клиентов. "Поэтому мы решили отозвать все свежие салаты кухни Rimi, которые соприкасались с данной рабочей поверхностью или возможным зараженным сырьем. Напоминаю, что в безопасном количестве листерия не вредна для здоровья и в прошедших хорошую термическую обработку продуктах ее не бывает".