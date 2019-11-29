В Rimi обнаружили листерию! Торговая сеть отзывает из продажи салаты

В центральной кухне Rimi сегодня начнется тщательная генеральная уборка, которая продлится до завтрашнего вечера. Ни одного свежего салата из кухни Rimi не выпустят прежде, чем сырье будет чистым. Также Rimi начал использовать прибор для экспресс-тестирования, при помощи которого можно анализировать взятые с рабочих поверхностей пробы и который дает ответ в течение 24 часов.
"Мы тесно сотрудничаем с VTA, и их чиновники оказывают нам помощь и в данном случае. Мы относимся к ситуации с полной серьезностью и принимаем все меры, чтобы в дальнейшем предотвратить такие случаи. VTA не дал нам распоряжения отозвать продукты, но в качестве меры предосторожности мы все-таки сделаем это, — сказал Мурумаа. — Ситуация достойна сожаления, несмотря на все наши усилия, чтобы обеспечить всестороннюю пищевую безопасность. Для нас важнее всего полностью исключить опасность для потребителей. Мы проверим все с серьезной тщательностью, поскольку тема листерии очень чувствительна как для потребителей, торговых посредников, так и для производителей. Любое неточное или недостоверное утверждение причинит вред всем сторонам, поэтому ответственность сегодня является главным ключевым словом всех занимающихся пищевыми продуктами сторон".
Отозванные товары:
Салат из нута и киноа 1кг
Салат из киноа с курицей 250г
Салат из нута и киноа 250г
Салат из цельнозерновой пасты 250г
Салат из сыра с голубой плесенью и шпината 250г
Десерт из шпината, клубники и рабарбара 140г
Салат из утки и гречки 300г
Салат из итальянской пасты 300г
Фаршированные яйца 220г
Закуска из селедки 330г Rimi
Бутербродный торт с лососем 500г Rimi
Бутербродный торт с килькой 500г Rimi
Салат под шубой 380г Rimi
Ретро-блюдо 500г
Салат под шубой 2кг
Россолье 2 кг
Картофельный салат с ветчиной 2 кг
Именинный салат 2кг
Именинный салат 500г
Картофельный салат с ветчиной 200г
Картофельный салат с ветчиной 500г
Россолье 500г
Картофельный салат с мясом 500г
Простой картофельный салат с яйцом 300г
Черный хлеб с килькой 550г
Салат под шубой 1кг
Именинный салат 1кг
Картофельный салат с ветчиной 1kg
Россолье 1кг
Картофельный салат с мясом 1кг
Простой картофельный салат с яйцом 1кг
Бутербродный торт с тунцом 1кг
Черный хлеб с килькой 550г
Блюдо с фаршированными яйцами и рулетиками из ветчины 1кг
Ретро-блюдо 500г
Салат из цельнозерновой пасты 600г
Салат из нута и киноа 600г
Салат из киноа и курицы 600г
Салат с голубым сыром и шпинатом
Кем оказались отец и мать зверски убитой студентки СПбГУ
Обнажившееся дно Азовского моря вызвало удивление у россиян
Почему нельзя вешать замочек на чемодан
Кем оказалась мама убитой в Петербурге студентки