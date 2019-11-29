29.11.2019, 14:41

В Rimi обнаружили листерию! Торговая сеть отзывает из продажи салаты

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Hiiu Rimi avamine
Hiiu Rimi avamineFoto: Ilmar Saabas

На прошлой неделе в ходе рутинной проверки в магазине Rimi был взят анализ с рабочей поверхности в отделе по изготовлению салатов. Поступившие на этой неделе результаты показали наличие в пробах бактерии листерия (Listeria monocytogenes).

Сразу же после этого были проведены новые тесты, но их результаты будут известны лишь в понедельник.

В качестве предупредительной меры сеть Rimi отзывает из продажи все свежие салаты.

"Речь шла о рабочей поверхности, которая соприкасалась с используемыми для приготовления салата материалами, — сказал руководитель Rimi по качеству Альгис Мурумаа. — Мы также отправили подозрительное сырье на тестирование — эти ответы поступят в течение следующей недели. О находке оповещены как поставщики, так и Ветеринарно-пищевой департамент (VTA). Они в свою очередь начали исследовать данные товары и сырье".

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Мурумаа отметил, что они не знают сейчас и того, может ли быть содержание листерии в конкретных пищевых продуктах выше предельной нормы или есть ли она там вообще, но для Rimi важнее всего безопасность клиентов. "Поэтому мы решили отозвать все свежие салаты кухни Rimi, которые соприкасались с данной рабочей поверхностью или возможным зараженным сырьем. Напоминаю, что в безопасном количестве листерия не вредна для здоровья и в прошедших хорошую термическую обработку продуктах ее не бывает".

В центральной кухне Rimi сегодня начнется тщательная генеральная уборка, которая продлится до завтрашнего вечера. Ни одного свежего салата из кухни Rimi не выпустят прежде, чем сырье будет чистым. Также Rimi начал использовать прибор для экспресс-тестирования, при помощи которого можно анализировать взятые с рабочих поверхностей пробы и который дает ответ в течение 24 часов.

"Мы тесно сотрудничаем с VTA, и их чиновники оказывают нам помощь и в данном случае. Мы относимся к ситуации с полной серьезностью и принимаем все меры, чтобы в дальнейшем предотвратить такие случаи. VTA не дал нам распоряжения отозвать продукты, но в качестве меры предосторожности мы все-таки сделаем это, — сказал Мурумаа. — Ситуация достойна сожаления, несмотря на все наши усилия, чтобы обеспечить всестороннюю пищевую безопасность. Для нас важнее всего полностью исключить опасность для потребителей. Мы проверим все с серьезной тщательностью, поскольку тема листерии очень чувствительна как для потребителей, торговых посредников, так и для производителей. Любое неточное или недостоверное утверждение причинит вред всем сторонам, поэтому ответственность сегодня является главным ключевым словом всех занимающихся пищевыми продуктами сторон".

Отозванные товары:

Салат из нута и киноа 1кг

Салат из киноа с курицей 250г

Салат из нута и киноа 250г

Салат из цельнозерновой пасты 250г

Салат из сыра с голубой плесенью и шпината 250г

Десерт из шпината, клубники и рабарбара 140г

Салат из утки и гречки 300г

Салат из итальянской пасты 300г

Фаршированные яйца 220г

Закуска из селедки 330г Rimi

Бутербродный торт с лососем 500г Rimi

Бутербродный торт с килькой 500г Rimi

Салат под шубой 380г Rimi

Ретро-блюдо 500г

Салат под шубой 2кг

Россолье 2 кг

Картофельный салат с ветчиной 2 кг

Именинный салат 2кг

Именинный салат 500г

Картофельный салат с ветчиной 200г

Картофельный салат с ветчиной 500г

Россолье 500г

Картофельный салат с мясом 500г

Простой картофельный салат с яйцом 300г

Черный хлеб с килькой 550г

Салат под шубой 1кг

Именинный салат 1кг

Картофельный салат с ветчиной 1kg

Россолье 1кг

Картофельный салат с мясом 1кг

Простой картофельный салат с яйцом 1кг

Бутербродный торт с тунцом 1кг

Черный хлеб с килькой 550г

Блюдо с фаршированными яйцами и рулетиками из ветчины 1кг

Ретро-блюдо 500г

Салат из цельнозерновой пасты 600г

Салат из нута и киноа 600г

Салат из киноа и курицы 600г

Салат с голубым сыром и шпинатом

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