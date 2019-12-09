В Rimi начали использовать приложение, которое поможет избежать списания просроченных продуктов

”Списанные продукты — это часть одной очень сложной проблемы, которая включает в себя бессмысленную трату воды, земли, рабочего времени, транспорта и энергии”, — объяснила специалист Rimi. Она добавила, что предприятие Rimi поставило перед собой цель уменьшить в странах Балтии объем выбрасываемой еды к 2025-му году в два раза. ”Я хочу еще раз напомнить людям, что согласно исследованиям, больше всего продуктов выбрасывают именно дома. Один из лучших методов борьбы с этим — планирование своих покупок. Это привычка, внедрение которой позволит вам сэкономить время на бесконечном шоппинге, деньги на лишних покупках и ресурсы на изготовление еды”.
”Работа с Rimi для Whywaste особенно важна, поскольку мы осенью уже начали сотрудничество с материнским предприятием Rimi в Швеции — концерном ICA”, — сказал Себастиан Хеглин Торден, один из основателей Whywaste. ”На сегодняшний день мы можем сказать, что благодаря нашему приложению, ICA спасает от списания примерно 70 тонн продуктов ежемесячно, а работники экономят в зависимости от формата магазина 25-125 трудочасов. Те европейские розничные сети, которые уже используют систему Semafor, смогли сократить списание продуктов в среднем на 20%”.
Катрин Батс привела в пример тестовый период в Rimi, за время которого списали на 25% переработанного мяса меньше, чем в предыдущем аналогичном периоде. ”Общий объем списанных товаров во всех категориях и протестированных магазинах уменьшился за время пилотного проекта на 10-15%. Выигрыш в рабочем времени для сотрудников в зависимости от категории продуктов составил 10-60 минут. Однако я уверена, что если приложение будет использоваться в каждом магазине Rimi, то показатели станут еще выше”.
Дополнительную информацию о Semafor и Whywaste можно найти на сайте: www.whywaste.com
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