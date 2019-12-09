В Rimi начали использовать приложение, которое поможет избежать списания просроченных продуктов

”Мы всегда старались действовать так, чтобы спасти от списания максимальное количество продуктов”, — сказала специалист по социально ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс. ”Несмотря на то, что мы используем современные системы для заказа товаров, которые достаточно точно предсказывают, какое количество товара будет куплено, это не исключает возможности, что продукт испортится или останется лежать на полке”.

Катрин Батс отметила, что раньше работники магазина должны были сами постоянно контролировать срок реализации всех продуктов, а сейчас, благодаря Semafor, они точно знают, какие товары надо проверить, и при необходимости снизить цену. ”Мы выигрываем много времени — иногда вместо нескольких часов у работника уходит на проверку товара всего несколько минут”.

”Приложение помогает предотвратить ситуации, в которых просроченный товар по-прежнему будет находиться на прилавке”, — отметила Батс. ”Пищевая безопасность для нас очень важна, и мы стараемся делать все возможное для того, чтобы клиенты могли доверять качеству продуктов, которые они покупают в Rimi. Мы призываем всех отдавать предпочтение сниженным товарам, срок хранения которых подходит к концу. Их качество по-прежнему гарантировано, и такие продукты хорошо подходят для употребления в тот же день”.