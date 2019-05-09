09.05.2019, 19:00
В Рийгикогу внесен законопроект о частичном освобождении пенсий от подоходного налога
В Рийгикогу в четверг зарегистрирован законопроект, который предусматривает освобождение от подоходного налога пенсионных доходов в размере средней пенсии по старости, пишет rus.err.ee.
Инициированный фракцией Партией реформ законопроект о внесении поправок в Закон о подоходном налоге был опубликован 9 мая на сайте Рийгикогу.
Указанные поправки предусматривают освобождение от подоходного налога пенсионных доходов в размере средней пенсии по старости, порядок расчета которой будет устанавливаться правительством.
Кроме того, выплаты из пенсионных фондов II и III ступени предлагается исключить из числа доходов, учитываемых при размере не облагаемого налогом минимума.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предыдущая налоговая реформа ввела не облагаемый налогом минимум, размер которого постепенно сокращается по мере ростов доходов.