В Рийгикогу рассмотрят возможность быстрого снижения акцизов

"Одна из основных статей расходов домохозяйств и предприятий — электричество, отопление и транспорт. Поэтому нам следует пересмотреть акцизы на газ, электроэнергию и топливо, взвесив возможность их быстрого снижения", — сказал Кокк.

Он добавил, что для защиты людей и предприятий от сокращений следует также подумать о долгосрочном рефинансировании государством кредитов и отсрочке уплаты налогов, если в этом возникнет необходимость.

Он добавил, что также обсуждается использование резервов Кассы по безработице и меры поддержки предприятий, на которых больше всего повлияла эпидемия коронавируса и объявление чрезвычайного положения, таких как туристический и транспортный сектор.

"Применением вышеупомянутых мер мы поддержим доверие к эстонской экономике и ее способность [быстро] реагировать. Кроме того, это поможет жителям Эстонии сохранить прежний уровень жизни в сложный период. Государство в нынешней ситуации должно быть гибким и, при необходимости, рассматривать дополнительные меры", — сказал председатель финансовой комиссии парламента.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!