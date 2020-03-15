15.03.2020, 21:15

В Рийгикогу рассмотрят возможность быстрого снижения акцизов


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Tankla
TanklaFoto: Anni Õnneleid

Для поддержки экономики следует рассмотреть возможность быстрого снижения акцизов на газ, электроэнергию и топливо, рефинансирования кредитов государством, отсрочки уплаты налогов и использования резервов Кассы по безработице, сообщил председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (Isamaa), пишет rus.err.ee.

"Одна из основных статей расходов домохозяйств и предприятий — электричество, отопление и транспорт. Поэтому нам следует пересмотреть акцизы на газ, электроэнергию и топливо, взвесив возможность их быстрого снижения", — сказал Кокк.

Он добавил, что для защиты людей и предприятий от сокращений следует также подумать о долгосрочном рефинансировании государством кредитов и отсрочке уплаты налогов, если в этом возникнет необходимость.

Он добавил, что также обсуждается использование резервов Кассы по безработице и меры поддержки предприятий, на которых больше всего повлияла эпидемия коронавируса и объявление чрезвычайного положения, таких как туристический и транспортный сектор.

"Применением вышеупомянутых мер мы поддержим доверие к эстонской экономике и ее способность [быстро] реагировать. Кроме того, это поможет жителям Эстонии сохранить прежний уровень жизни в сложный период. Государство в нынешней ситуации должно быть гибким и, при необходимости, рассматривать дополнительные меры", — сказал председатель финансовой комиссии парламента.

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