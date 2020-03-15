В Рийгикогу рассмотрят возможность быстрого снижения акцизов

"Одна из основных статей расходов домохозяйств и предприятий — электричество, отопление и транспорт. Поэтому нам следует пересмотреть акцизы на газ, электроэнергию и топливо, взвесив возможность их быстрого снижения", — сказал Кокк.
Он добавил, что для защиты людей и предприятий от сокращений следует также подумать о долгосрочном рефинансировании государством кредитов и отсрочке уплаты налогов, если в этом возникнет необходимость.
Он добавил, что также обсуждается использование резервов Кассы по безработице и меры поддержки предприятий, на которых больше всего повлияла эпидемия коронавируса и объявление чрезвычайного положения, таких как туристический и транспортный сектор.
"Применением вышеупомянутых мер мы поддержим доверие к эстонской экономике и ее способность [быстро] реагировать. Кроме того, это поможет жителям Эстонии сохранить прежний уровень жизни в сложный период. Государство в нынешней ситуации должно быть гибким и, при необходимости, рассматривать дополнительные меры", — сказал председатель финансовой комиссии парламента.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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