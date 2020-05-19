В Рийгикогу представлен законопроект о повышении пособия по безработице до 350 евро

"Недостаточная социальная защита безработных — болезненная проблема современной Эстонии, которая усугубляется во время экономического кризиса. Пособие по безработице в размере 183 евро ниже порога абсолютной бедности. Потерявшим работу людям в дальнейшем надо платить пособие по безработице в размере 350 евро, чтобы предотвратить их сползание в абсолютную бедность. Второе изменение, которое предусматривает законопроект, состоит в том, что размер выплаты по страхованию от безработицы не может быть меньше 350 евро", — передает RusERR слова члена парламентской фракции соцдемов Лаури Ляэнметса.

Инициированные фракцией поправки в Закон об услугах и пособиях на рынке труда повышает минимальную ставку пособия по безработице до 60% от минимальной зарплаты за предшествовавший год. Кроме того, размер минимальной выплаты по страхованию от безработицы не может быть меньше ставки пособия по безработице.

Для финансирования предусмотренных законопроектом повышенных выплат дополнительно потребуется около 16 млн евро в год из бюджета Кассы по безработице.

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