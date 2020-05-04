В Рийгикогу предложили продлить срок использования иностранной рабочей силы в аграрном секторе до конца года

Председатель комиссии Тармо Тамм подчеркнул, что проблемы привлечения иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве требуют гибкого решения. Это позволит обеспечить своевременное выполнение сезонных работ в этом году.

”В последние годы в сельском хозяйстве и пищевой промышленности использовалось много иностранной рабочей силы. Следует отметить, что значение и доля сезонных и квалифицированных зарубежных работников в этих сферах постоянно растут”, — сказал Тамм.

По его словам, сельскохозяйственные учреждения ходатайствовали о продлении разрешений на работу находящейся в Эстонии краткосрочной иностранной рабочей силы до нормализации ситуации. В качестве причины отмечается, что, как правило, речь идет о квалифицированных рабочих, прошедших обучение на эстонских фермах. Ограничения на передвижение рабочей силы не позволяют заменить имеющихся работников. Также следует создать возможности и меры для быстрого переобучения квалифицированных работников, которые требуются в сельскохозяйственном секторе.

Согласно принятому решению, все иностранные работники, законно находившиеся на территории Эстонии по состоянию на 17 марта, срок регистрации краткосрочной работы которых истек или истекает в ближайшее время, смогут продолжить работу в сельском хозяйстве. Кроме того, действует правило, согласно которому после 31 июля иностранные работники должны покинуть территорию Эстонии до 31 августа.

Заместитель председателя комиссии Урмас Круузе подчеркнул: ”Для решения проблемы с рабочей силой в этом году срок использования иностранной рабочей силы следует продлить до конца года”. Он пояснил, что сельскохозяйственные предприятия и предприятия пищевой промышленности постоянно находятся в поиске эстонской рабочей силы. ”Адаптация к новой ситуации требует времени. Проблемам, вызванным отъездом иностранной рабочей силы, необходимо найти быстрое решение, чтобы обеспечить бесперебойное производство продуктов питания”, — отметил Круузе.

Аграрные предприятия и учреждения выразили надежду, что различные меры позволят сельскохозяйственным предприятиям и предприятиям пищевой промышленности продолжить свою деятельность и предотвратить спад объёмов производства, который поставил бы под угрозу безопасность продовольственного снабжения, экспорт и дальнейшую экономическую ситуацию в стране.