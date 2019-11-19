В Рийгикогу по инициативе центристов обсудят будущее налоговой системы

По словам Керсти Сарапуу, тема системы налогообложения нуждается в детальном обсуждении в Рийгикогу, сих пор подход к ее рассмотрению был несколько односторонним. ”Налоговая нагрузка в Эстонии — одна из самых низких в ЕС, а в последующие годы станет еще меньше — 33%, что значительно ниже среднего показателя по еврозоне. В связи с этим возникает вопрос — сможет ли это обеспечить нашему государству и людям необходимый уровень благополучия”, — сказала Сарапуу.

”В дополнительных средствах сильно нуждаются, например, пожилые люди. Именно эта категория, согласно данным статистики, одна из наиболее уязвимых — почти половина стариков живет в относительной бедности. Также по данным Организаации экономиического сотруудничества и развиития (ОЭСР), Эстония входит в число стран, в которых существует неравенство в распределении доходов”, — отметила Сапаруу.

Глава фракции центристов добавила, что ситуация не изменится в одночасье, однако, несомненно, необходима дискуссия относительно обновления налоговой системы. Она отметила, что Центристская партия выйдет со своими предложениями к весне следующего года.