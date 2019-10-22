В Рийгикогу ознакомились с экологичным производством дизельного топлива

По словам председателя комиссии Эрки Сависаара, производство топлива на основе этой технологии представляет интерес, так как речь идет об экологичной альтернативе ископаемому топливу. ”Это — один из примеров новых направлений, по которому работают наши производители топлива”, — сказал Сависаар. Он добавил, что следует призвать и других производителей изучить возможности применения альтернативных видов дизельного топлива. Очевидно, что заменить все дизельные и бензиновые двигатели к 2035 году нам не удастся.

Сависаар отметил, что новое топливо Neste MY на 100 % произведено из отходов и остатков, благодаря чему связанные с ним выбросы парниковых газов значительно ниже. По оценке производителей, объем его выбросов на 90 % меньше, чем у обычного дизельного топлива. В настоящий момент купить дизель Neste My Renewable в Эстонии можно только на одной заправке.

Комиссия по окружающей среде планирует продолжить рассматривать проблемы, связанные с экологичными видами топлива, чтобы продвинуться в достижении целей по климату.