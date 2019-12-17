В Рийгикогу назвали причины проблем с доступностью жизненно важных лекарств

Он сказал, что Департамент лекарственных средств должен регулярно обновлять список т. н. жизненно необходимых лекарственных средств. Это в особенности касается препаратов, не имеющих альтернатив. Оптовые продавцы должны обеспечить наличие на складе запаса именно этих лекарств. Разрешение на продажу в Эстонии выдано в отношении 6613 лекарственных препаратов. Постоянно из них поставляется порядка 3000. Проблемы с доставкой коснулись 284 лекарств. В случае 77 из них отсутствует лекарство с тем же действующим веществом или в форме, подходящей для его замены. ”В отношении шести из них выдано разрешение на продажу в упаковке на иностранном языке. 20 препаратов можно заменить другим действующим веществом и в случае 15 было представлено ходатайство о ввозе препарата без разрешения на продажу”, — добавил Мёльдер.

Член комиссии Хеле Эвераус отметила, что проблемы возникают с правильностью информации. ”Владельцы разрешения на продажу и производители должны иметь возможность наблюдать за остатком товара в текущем режиме или в рамках одного месяца. Информация требуется и пациентам, чтобы они получали соответствующую действительности информацию о доступности лекарств в аптеке. Это также позволит пресечь распространение слухов”, — сказала Эвераус.

Она отметила, что врачи-специалисты также должны предоставить список жизненно необходимых лекарственных препаратов. ”Тогда сигнал об опасности поможет предотвратить проблему, — отметила она. — Положительно и то, что Министерство социальных дел планирует в первые недели нового года созвать рабочую группу, которая займется поиском решений проблем с поставками”.

В заседании комиссии приняли участие министр социальных дел Танель Кийк, представители Департамента лекарственных средств, Больничной кассы, Союза аптекарей Эстонии, Союза оптовых продавцов лекарственных препаратов Эстонии, MTÜ Ravimitootjate Liit и MTÜ Eesti Apteekide Ühendus.