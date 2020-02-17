В Рийгикогу хотят упростить инвестирование в эстонские стартапы для иностранцев

Председатель комиссии Яанус Карилайд пояснил, что комиссия решила объединить законопроекты, инициированные правительством и комиссией. В новый документ было внесено две существенные поправки. ”При вступлении в силу законопроект оживит не только сектор стартапов, но и экономическую среду в целом”, — сказал Карилайд.

Он отметил, что, обсуждая содержание законопроекта, комиссия пришла к консенсусу: чтобы привлечь инвестиции, следует упростить отчуждение паев. ”Комиссия внесла предложение сократить размер взноса для паевого капитала до 10 000 евро (изначально он должен был составлять 25 000 евро) в качестве условия для изменения устава. В то же время, комиссия поддержала предложение установить требование о реальном денежном взносе. Это касается и залога паев, — сказал Карилайд. — В дальнейшем при отчуждении паев не потребуется обращаться к нотариусу. Тем не менее, сделка должна быть оформлена в письменном виде”.

По словам заместителя председателя комиссии Тоомаса Кивимяги, в настоящий момент иностранным инвесторам сложно отчуждать паи стартапов. ”В данном случае государства соревнуются и в том, кому достанутся эти предприятия и их налоговые выплаты, — сказал Кивимяги. — Следует отметить, что с упрощением процедуры отчуждения в определенной степени пострадает правовая надежность, так как исчезнет фильтр в виде нотариальной сделки”.