В Рийгикогу хотят облегчить иностранные инвестиции в стартапы

Сегодня на своем заседании правовая комиссия Рийгикогу решила инициировать проект закона, призванный упростить возможность инвестирования в эстонские стартапы и повысить привлекательность местной предпринимательской среды.
Председатель комиссии Яанус Карилайд сказал, что законопроект направлен на сокращение числа ситуаций, в которых иностранные инвесторы отказываются от вложения средств в Эстонию, так как сделки с паевыми товариществами – слишком сложны и затратны.
«По сравнению с соседними странами у нас слишком высокий уровень бюрократии. Как занятый человек, иностранный инвестор не всегда найдет время, чтобы прийти к эстонскому нотариусу и поставить свою подпись. Поэтому мы создаем возможность сделать это дистанционно при согласии всех пайщиков», – пояснил Карилайд.
Член комиссии Кая Каллас отметила, что из-за громоздкой системы ряд сделок уже ушел в соседние страны. «Жесткие ограничения по форме – это серьезное препятствие для начинающих товариществ, и эти средства проходят мимо Эстонии. Благодаря поправкам мы повысим привлекательность эстонского паевого товарищества как формы организации бизнеса и его конкурентоспособность в Европейском союзе», – сказала Каллас.
Законопроект призван изменить регулирование паевого товарищества в Коммерческом кодексе таким образом, чтобы для совершения определенных распоряжений пайщики могли выбрать форму, не требующую нотариального заверения. Эти поправки были запланированы и в рамках ревизии корпоративного права, которую готовит Министерство юстиции.
Ввиду их срочности поправки планируется ввести в действие раньше предусмотренного срока. Поводом для создания законопроекта послужила просьба стартап-сообщества Эстонии исправить ситуацию, когда инвестиции объемом в миллионы евро не приходят в Эстонию или выводятся из нее.
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