В Риге снизились цены на топливо. А что в Таллинне?

На этой неделе самые дорогие бензин и дизельное топливо по-прежнему продавались в Таллинне, самые дешевые — в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки подешевел на 0,7% — до 1,334 евро за литр, дизтопливо — на 0,8%, до 1,264 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки не изменилась — он по-прежнему стоил 1,204 евро за литр, а дизельное топливо на этой неделе подорожало на 0,9% — до 1,124 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" цены бензина 95-й марки и дизтоплива не изменились и составили соответственно 1,389 евро и 1,34916 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе была стабильной во всех столицах балтийских стран. В пятницу литр автогаза в Риге стоил 0,575 евро, в Таллинне — 0,629 евро, в Вильнюсе — 0,519 евро за литр.