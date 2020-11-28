В Риге снизились цены на бензин, в Вильнюсе и Таллинне подорожал дизель

На этой неделе дороже всего бензин стоил в Таллинне, дешевле всего — в Вильнюсе. Дизельное топливо дороже всего было в Таллинне, а в Риге и Вильнюсе стоило одинаково.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 0,5% до 1,099 евро за литр, дизельное топливо — на 0,5% до 0,969 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 0,4% до 1,069 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 2,4% до 0,969 евро за литр.

В Таллинне стоимость бензина не изменилась — 1,229 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 4% до 1,039 за литр.

Цена автогаза в Риге выросла на 3,6% — до 0,575 евро за литр. В Вильнюсе она не изменилась — 0,533 евро за литр, а в Таллинне снизилась на 0,5% до 0,604 евро за литр.

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