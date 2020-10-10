В Риге подешевело дизельное топливо, в Вильнюсе — бензин и дизель, в Таллинне без перемен

На этой неделе самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый — в Вильнюсе. Самое дорогое дизельное горючее было в Риге, самое дешевое — в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" цены на бензин 95-й марки не изменились, в пятницу составив 1,129 евро за литр, а цена дизельного топлива сократилась на 0,5% — до 1,004 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки упала на 2,6% — до 1,073 евро за литр, а цена дизельного топлива уменьшилась на 1% и составила 0,913 евро за литр.

В Таллинне цены на бензин и дизельное топливо не изменились, на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки стоил 1,229 евро за литр, а дизельное топливо — 0,949 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе не изменились. В Риге литр автогаза в пятницу стоил 0,535 евро, в Вильнюсе — 0,503 евро. В Таллинне автогаз подорожал на 1,2% — до 0,569 евро за литр.

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