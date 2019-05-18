В Риге падают цены на горючее, а в Вильнюсе и Таллине — растут

На этой неделе самый дорогой бензин и дизельное горючее были в Таллинне, далее следовали Рига и Вильнюс.

В Риге на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки после восьминедельного подорожания немного подешевел — на 0,7% до 1,344 евро за литр. Дизельное горючее подешевело на 0,8% — до 1,274 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,4% — до 1,211 евро за литр, а дизельное топливо на этой неделе подорожало на 0,9% и стоило 1,134 евро за литр.

В Таллине на АЗС "Circle K" цена бензина 95-й марки и дизельного горючего выросла на 1,5% — до 1,416 евро и 1,376 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе была стабильна во всех балтийских столицах. 17 мая литр автогаза стоил в Риге 0,575 евро, в Таллинне 0,629 евро, в Вильнюсе 0,519 евро за литр.