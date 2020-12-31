В Риге и Вильнюсе под Новый год подорожало дизельное топливо. Что в Таллинне?

Самый дорогой бензин продавался в среду в Риге, самый дешевый — в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо в среду была в Вильнюсе, а самая низкая — в Таллинне.

На рижских заправках Circle K бензин 95-й марки подешевел на 0,4% — до 1,189 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,5% и стоило 1,059 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-ой марки подорожал на 0,9% — до 1,119 евро за литр, дизельное топливо также подорожало на 0,9% и стоило 1,079 евро за литр.

В Таллинне перед Новым годом цены на бензин и дизельное топливо не изменились. На АЗС Circle K бензин 95-й марки стоил 1,149 евро за литр, а дизельное топливо — 0,979 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе остались стабильными, в Риге литр автогаза стоит 0,555 евро, в Вильнюсе — 0,533 евро. В Таллинне цена на автогаз снизилась на 1,2% до 0,600 евро за литр.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.