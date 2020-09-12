В Риге и Вильнюсе цены на топливо снизились, в Таллинне — не изменились

В Риге на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки снизилась на 0,4% — до 1,134 евро за литр, а дизельное горючее подешевело на 0,5% — до 1,024 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 0,9% — до 1,106 евро за литр, а дизельное горючее — на 2% до 0,956 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки стоил 1,259 евро за литр, дизельное горючее — 0,999 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе не изменились. В Риге литр автогаза стоил 0,535 евро, в Вильнюсе — 0,503 евро. В Таллинне автогаз подешевел на 0,7% — до 0,57 евро за литр.