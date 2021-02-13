В Риге и Таллинне цены на топливо растут, в Вильнюсе — снижаются

Дороже всего бензин и дизтопливо в конце рабочей недели стоили в Таллинне, дешевле всего — в Вильнюсе, пишет rus.delfi.lv.

На рижских АЗС "Circle K" бензин 95-й марки за неделю подорожал на 1,2% до 1,254 евро за литр, дизельное топливо — на 2,2% до 1,154 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 3,6% до 1,146 евро за литр, дизельное топливо — на 3,8% до 1,096 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки подорожал на 5,2% до 1,319 евро за литр, дизельное топливо — на 0,9% до 1,179 евро за литр.

Цена на автогаз в Вильнюсе не изменилась — 0,589 евро за литр. В Риге автогаз подорожал на 1,8% до 0,555 евро за литр, в Таллинне подешевел на 1,5% до 0,67 евро за литр.

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