В Риге и Таллине цены на топливо не меняются, в Вильнюсе растут

В Риге на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки и дизельное горючее стоили в пятницу соответственно 1,124 евро и 1,034 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 3% до 1,076 евро за литр, а цена дизельного горючего выросла на 5,5% до 0,976 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки и дизельное горючее стоили в пятницу соответственно 1,199 евро и 0,999 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе была стабильна только в Риге и составила 0,535 евро за литр. В Таллинне автогаз подешевел на 1,7% до 0,588 евро за литр, а в Вильнюсе подорожал на 8% — до 0,539 евро за литр.