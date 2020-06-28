В Риге и Таллине цены на топливо не меняются, в Вильнюсе растут
На прошедшей рабочей неделе в Риге и Таллинне цены на горючее оставались стабильными, а в Вильнюсе росли, свидетельствуют данные агентства LЕТА, передает rus.delfi.lv.
На прошедшей рабочей неделе в Риге и Таллинне цены на горючее оставались стабильными, а в Вильнюсе росли, свидетельствуют данные агентства LЕТА, передает rus.delfi.lv.
В Риге на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки и дизельное горючее стоили в пятницу соответственно 1,124 евро и 1,034 евро за литр.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 3% до 1,076 евро за литр, а цена дизельного горючего выросла на 5,5% до 0,976 евро за литр.
В Таллинне на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки и дизельное горючее стоили в пятницу соответственно 1,199 евро и 0,999 евро за литр.
Цена автогаза на этой неделе была стабильна только в Риге и составила 0,535 евро за литр. В Таллинне автогаз подешевел на 1,7% до 0,588 евро за литр, а в Вильнюсе подорожал на 8% — до 0,539 евро за литр.
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