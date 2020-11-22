В Риге цены на топливо снизились, в Вильнюсе и Таллинне — не изменились

На этой неделе дороже всего бензин и дизельное топливо стоили в Таллинне, дешевле всего — в Вильнюсе.

В Таллинне бензин стоил 1,229 евро за литр, дизельное топливо — 0,999 евро за литр.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 0,9% до 1,104 евро за литр, дизельное горючее — на 1% до 0,974 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки стоил 1,073 евро за литр, дизельное топливо — 0,974 евро за литр.

Цена автогаза в Риге выросла на 1,8% — до 0,555 евро за литр. В Вильнюсе она не изменилась — 0,533 евро за литр, а в Таллинне снизилась на 0,5% до 0,607 евро за литр.