В Риге цены на топливо не меняются, в Таллине и Вильнюсе — растут

Самый дорогой бензин и дизельное горючее на этой неделе были в Таллинне, самые дешевые — в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" остановился рост цен на горючее, наблюдавшийся предыдущие четыре недели. Соответственно литр бензина 95-й марки и литр дизельного топлива стоили 15 марта 1,234 евро.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 2,5% — до 1,115 евро за литр, дизельное топливо — на 1,6% до 1,085 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки и дизельное горючее подорожали на этой неделе на 2,3% и стоили соответственно 1,309 и 1,329 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе была стабильна и составила 0,629 евро за литр в Таллинне, 0,599 евро за литр в Риге и 0,509 евро за литр в Вильнюсе.