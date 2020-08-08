В Риге цены на бензин снизились, в Вильнюсе и Таллинне остались стабильными(4)
В первую рабочую неделю августа в Риге цены на бензин снизились, а в Таллинне и Вильнюсе остались стабильными, свидетельствуют обобщенные агентством LЕТА данные.
В первую рабочую неделю августа в Риге цены на бензин снизились, а в Таллинне и Вильнюсе остались стабильными, свидетельствуют обобщенные агентством LЕТА данные.
На этой неделе дороже всего бензин стоил в Таллинне, затем следует Рига, а дешевле всего бензин стоил в Вильнюсе. В свою очередь самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самая низкая — в Таллинне.
На рижских заправках Circle K бензин 95-й марки за неделю подешевел на 0,9% — до 1,144 евро за литр, цена дизельного топлива также снизилась на 0,9% — до 1,054 евро за литр.
В Вильнюсе цена бензина 95-й марки осталась стабильной и составила 1,136 евро за литр, тогда как цена дизельного топлива снизилась на 1% — до 1,016 евро за литр.
В Таллинне цены на топливо за неделю не изменились. Как и в прошлую пятницу, бензин 95-й марки на АЗС Circle K в Таллинне стоил 1,259 евро за литр, а дизельное топливо — 0,999 евро за литр.
Цены на автогаз на этой неделе в Риге и Вильнюсе были стабильными. В Риге литр автогаза стоил 0,545 евро, а в Вильнюсе — 0,539 евро. В свою очередь в Таллинне автогаз подорожал на 1,4% — до 0,564 евро за литр.
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