В РФ сотовый оператор Tele2 станет полностью государственным

По его словам, ”Ростелеком” и другие совладельцы Tele2 согласовали условия сделки и переходят к формальным процедурам.

Tele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом, подчеркнул Осеевский. Сумму и сроки закрытия сделки он не назвал.

В сентябре 2018 года сообщалось, что ”Ростелеком” хочет довести свою долю в Tele2 с нынешних 45% до более чем 50%. О том, что он может стать единственным владельцем Tele2, стало известно в январе. По словам источников ”Ведомостей”, для сделки сотовый оператор был оценен в 240 миллиардов рублей.