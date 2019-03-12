12.03.2019, 21:40

В РФ сотовый оператор Tele2 станет полностью государственным


Интерфакс
EST
В РФ сотовый оператор Tele2 станет полностью государственным
Foto: Ilmar Saabas

Подконтрольный государству оператор ”Ростелеком” станет единственным владельцем сотового оператора Tele2. Об этом сообщил глава ”Ростелекома” Михаил Осеевский.

По его словам, ”Ростелеком” и другие совладельцы Tele2 согласовали условия сделки и переходят к формальным процедурам.

Tele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом, подчеркнул Осеевский. Сумму и сроки закрытия сделки он не назвал.

В сентябре 2018 года сообщалось, что ”Ростелеком” хочет довести свою долю в Tele2 с нынешних 45% до более чем 50%. О том, что он может стать единственным владельцем Tele2, стало известно в январе. По словам источников ”Ведомостей”, для сделки сотовый оператор был оценен в 240 миллиардов рублей.

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