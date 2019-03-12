В РФ сотовый оператор Tele2 станет полностью государственным
Подконтрольный государству оператор ”Ростелеком” станет единственным владельцем сотового оператора Tele2. Об этом сообщил глава ”Ростелекома” Михаил Осеевский.
Подконтрольный государству оператор ”Ростелеком” станет единственным владельцем сотового оператора Tele2. Об этом сообщил глава ”Ростелекома” Михаил Осеевский.
По его словам, ”Ростелеком” и другие совладельцы Tele2 согласовали условия сделки и переходят к формальным процедурам.
Tele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом, подчеркнул Осеевский. Сумму и сроки закрытия сделки он не назвал.
В сентябре 2018 года сообщалось, что ”Ростелеком” хочет довести свою долю в Tele2 с нынешних 45% до более чем 50%. О том, что он может стать единственным владельцем Tele2, стало известно в январе. По словам источников ”Ведомостей”, для сделки сотовый оператор был оценен в 240 миллиардов рублей.
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