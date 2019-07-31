"В рекламе одна цена, в чеке — другая". Читатель жалуется на Maxima, магазин обещает вернуть деньги!(39)
История нашего читателя напоминает: нужно проверять чек, не отходя от кассы.
История нашего читателя напоминает: нужно проверять чек, не отходя от кассы.
Читатель RusDelfi Анатолий написал в редакцию письмо — он купил в Maxima мороженое, но по непонятным причинам переплатил около 6 евро. ”Судя по рекламе, мороженое стоит 2.99 евро, а уже дома в чеке я увидел другую цену — 5.09 евро”, — сообшил он. Анатолий также отправил фото рекламы и чек.
Интересно, что цена без скидки и то меньше, чем с него взяли на кассе (обычная цена 3.99 евро).
RusDelfi обратился за разъяснениями в магазин Maxima. ”Мы приносим извинения нашему покупателю, который купил мороженое, это ошибка в нашей системе оформления заказов, — комментирует ситуацию руководитель отдела обслуживания Владислава Грюнталь. — Правильная цена указана на страницах рекламного листа. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы впредь избежать подобных ошибок, но, к сожалению, эта ошибка уже произошла. Конечно, мы возместим клиенту переплаченную сумму — переведем деньги на карточку Aitäh, которыми потом можно расплатиться за покупку”.
Свои истории о неудачных покупках можете отправлять на rus@delfi.ee
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