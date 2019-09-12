В рейтинге самых покупаемых моделей машин в Эстонии произошли изменения. Какая марка возглавляет список?

Если взглянуть на то, какие марки автомобилей жители стран Балтии предпочитают покупать подержанными, то предпочтения несколько меняются: список возглавляют Volkswagen Passat, Toyota Avensis, Audi серии A6 и Škoda Octavia. Кроме того, данные банка SEB показали взаимосвязь возраста покупателя и приобретаемого автомобиля: чем моложе клиент, тем выше вероятность того, что он купит подержанный автомобиль. С возрастом вероятность, что человек выберет новый автомобиль, увеличивается, а если клиент старше 50 лет, то эта вероятность составляет не менее 50%.

”На протяжении последних лет лидирующие позиции самых популярных моделей автомобилей в странах Балтии удерживали Škoda и Toyota, что говорит о хорошо проделанной маркетинговой и продажной работе импортеров и дилеров. Разумеется, популярность обусловлена также качественным, широким и обновляющимся ассортиментом моделей, широкой сетью обслуживания, закупочной ценой, расходами на содержание и т. д. В то же время в Эстонии к лидирующим позициям приближаются и дорогие бренды автомобилей, такие как BMW, Audi, Mercedes-Benz и Lexus, что свидетельствует возрастающей покупательской способности наших потребителей”, — прокомментировал выбор жителей Эстонии в сфере марок автомобилей председатель правления AS SEB Liising Рейн Карофельд.

По данным SEB Liising, только 20% жителей Эстонии ездят на своих автомобилях более 5 лет. За последние два года свой автомобиль обновили почти 40% жителей Эстонии. При смене машины большинство эстонцев предпочитают покупать либо новую, либо почти новую (до 3 лет) машину.