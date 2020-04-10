В рейтинге самых дорогостоящих предприятий Эстонии лидируют Tallink Grupp, Swedbank и Eesti Energia

Глобальный экономический кризис, обусловленный коронавирусом, уже значительно откорректировал стоимость предприятий, но регистрация докризисной стоимости важна, поскольку позволит нам в последующие годы иметь более точное представление об изменениях и направлениях развития на ландшафте предпринимательства.

Составлением рейтинга самых дорогостоящих предприятий Эстонии TOP 101 Prudentia и Nasdaq Tallinn занимались в последние месяцы прошлого года, когда о коронавирусе, который сегодня поразил весь мир и перевернул с ног на голову всю международную экономическую жизнь, ещё никто ничего не знал. Смысл составления рейтинга эстонских предприятий на основании отчетов за 2018 год и всего проекта был в том, чтобы вызвать более широкую общественную дискуссию на тему стоимости и создания стоимости предприятий.

”Разумеется, мы очень рады, что оказались на вершине впервые составленного в Эстонии рейтинга самых дорогостоящих предприятий — уверен, что это послужит хорошей поддержкой для всех работников концерна в это сложное время и мотивирует продолжать прикладывать ещё больше усилий во имя будущего, — прокомментировал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене. — Однако следует признать, что этой награды мы удостоились в чрезвычайно сложное время, когда большинство предприятий проходят беспрецедентный курс выживания, и никто из нас ещё не может спрогнозировать, как будет выглядеть этот рейтинг не то что в следующем году, но даже всего через два-три месяца. Но сегодня, без сомнения, не так важно то, кто и на каком месте оказался в этом рейтинге, как важно, чтобы мы успешно преодолели этот кризис и действовали сообща во имя того, чтобы эстонская экономика вновь встала на ноги. Tallink, как обычно, сделает всё, что в его силах, чтобы внести в это максимальный вклад”.

По словам Иллара Каазика, ведущего партнера Prudentia, нынешний и будущие рейтинги TOP 101 позволят создать временную шкалу с данными, на основании которых можно будет анализировать тенденции и изменения, оперируя экономическими циклами, на протяжении более длительного периода. ”Сегодня мир уже не тот, каким мы его знали до сих пор, он сильно изменился, и ценность этого рейтинга, помимо ностальгических воспоминаний о хороших временах, состоит в том, что мы зафиксировали состояние докризисной экономики Эстонии, так сказать, установили измерительную планку во время ”большой воды”. Таким образом, в ближайшие годы мы сможем, по крайней мере, определять степень восстановления предприятий и, будем надеяться, что некоторые из них не только восстановятся, но и продемонстрируют дальнейший рост”, — отметил Иллар Каасик.