10.04.2020, 10:50

В рейтинге самых дорогостоящих предприятий Эстонии лидируют Tallink Grupp, Swedbank и Eesti Energia

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Tallinki Logistikakeskuse avamine
Tallinki Logistikakeskuse avamineFoto: Madis Veltman

Первые три строчки рейтинга TOP 101 самых дорогостоящих предприятий Эстонии, который был составлен компанией Prudentia, занимающейся консультированием предприятий по вопросам купли-продажи, и фондовой биржей Nasdaq Tallinn, на основании данных по состоянию на конец 2018 года, заняли Tallink Grupp, Swedbank и Eesti Energia.

Глобальный экономический кризис, обусловленный коронавирусом, уже значительно откорректировал стоимость предприятий, но регистрация докризисной стоимости важна, поскольку позволит нам в последующие годы иметь более точное представление об изменениях и направлениях развития на ландшафте предпринимательства.

Составлением рейтинга самых дорогостоящих предприятий Эстонии TOP 101 Prudentia и Nasdaq Tallinn занимались в последние месяцы прошлого года, когда о коронавирусе, который сегодня поразил весь мир и перевернул с ног на голову всю международную экономическую жизнь, ещё никто ничего не знал. Смысл составления рейтинга эстонских предприятий на основании отчетов за 2018 год и всего проекта был в том, чтобы вызвать более широкую общественную дискуссию на тему стоимости и создания стоимости предприятий.

”Разумеется, мы очень рады, что оказались на вершине впервые составленного в Эстонии рейтинга самых дорогостоящих предприятий — уверен, что это послужит хорошей поддержкой для всех работников концерна в это сложное время и мотивирует продолжать прикладывать ещё больше усилий во имя будущего, — прокомментировал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене. — Однако следует признать, что этой награды мы удостоились в чрезвычайно сложное время, когда большинство предприятий проходят беспрецедентный курс выживания, и никто из нас ещё не может спрогнозировать, как будет выглядеть этот рейтинг не то что в следующем году, но даже всего через два-три месяца. Но сегодня, без сомнения, не так важно то, кто и на каком месте оказался в этом рейтинге, как важно, чтобы мы успешно преодолели этот кризис и действовали сообща во имя того, чтобы эстонская экономика вновь встала на ноги. Tallink, как обычно, сделает всё, что в его силах, чтобы внести в это максимальный вклад”.

По словам Иллара Каазика, ведущего партнера Prudentia, нынешний и будущие рейтинги TOP 101 позволят создать временную шкалу с данными, на основании которых можно будет анализировать тенденции и изменения, оперируя экономическими циклами, на протяжении более длительного периода. ”Сегодня мир уже не тот, каким мы его знали до сих пор, он сильно изменился, и ценность этого рейтинга, помимо ностальгических воспоминаний о хороших временах, состоит в том, что мы зафиксировали состояние докризисной экономики Эстонии, так сказать, установили измерительную планку во время ”большой воды”. Таким образом, в ближайшие годы мы сможем, по крайней мере, определять степень восстановления предприятий и, будем надеяться, что некоторые из них не только восстановятся, но и продемонстрируют дальнейший рост”, — отметил Иллар Каасик.

”Сегодня кажется, что мировая и эстонская экономика оказались у края пропасти, или даже уже вошли в состояние свободного падения, но мы надеемся, что не в слишком отдалённом будущем можно будет сказать: ”Черт возьми, мы уже достигли дна”. Если стоимость наиболее дорогостоящих предприятий Эстонии снова начнёт расти, будут расти как налоговые поступления государства, так и средняя заработная плата. Поскольку Prudentia составит аналогичный рейтинг и для Латвии, в будущем будет интересно проанализировать, как будут протекать изменения в латвийском и эстонском предпринимательстве по мере изменения экономической среды, с учетом различий в экономической политике стран”, — добавил он.

По словам руководителя биржи Nasdaq Tallinn Каарела Отса, в кризисной ситуации также важно обращать внимание на движители нашей экономики. ”Разумеется, самый непосредственный механизм получения обратной связи при оценке стоимости предприятия — это котировка его акций на бирже, но первый и очень важный шаг для анализа и понимания стоимости — сводные данные, подобные TOP 101”.

”За каждым успешным предприятием стоят конкретные люди, и, независимо от вероятных ударов, которые могут отбросить его назад, в большинстве случаев именно эти амбициозные люди оказываются теми, кто будет стоять за новыми и возрождающимися предприятиями. Будущие TOP 101 — это моральная поддержка, пример для подражания для каждого предпринимателя, который сегодня точно также как и все остальные сражается на экономической передовой за экономическое выживание и независимость своего предприятия, своих работников, партнеров по бизнесу, а также всего эстонского государства и нашего народа”, — сказал Каарел Отс.

С полным списком самых дорогостоящих предприятий Эстонии по состоянию на 2019 год, вошедших в рейтинг TOP 101, можно ознакомиться на сайте www.top101.ee. Подробный обзор рейтинга вместе с дополнительными материалами и интервью будет опубликован также в свежем номере бизнес-журнала Magnaat, подготовленного редакцией Eesti Ekspress.

О методике составления TOP 101


В случае TOP 101 оценивалась стоимость предприятия в целом (ingl. Enterprise value) и его значение для экономики Эстонии, независимо от структуры капитала. Исключением были предприятий, предоставляющие финансовые услуги (например, банки и страховые общества), у которых оценивалась стоимость собственного капитала.

Предприятия можно оценивать с использованием разных методов. Для составления рейтинга TOP 101 был выбран метод сопоставимых коэффициентов, то есть рыночный подход. Этот метод имеет несколько преимуществ по сравнению с другими методами. Возможно, наиболее важное преимущество состоит в том, что за основу берутся статистика рынка и публичные отчёты предприятия, т. е. фактическая информация. Оценщик, со своей стороны, не делает прогнозов и не вносит никаких дополнений, то есть этот метод минимизирует субъективность. По этой причине в рейтинге могут отсутствовать стартапы, стоимость которых, исходя от раунда финансирования, основывается главным образом на оценке будущего потенциала.

При составлении рейтинга использовались три коэффициента. Для поставщиков финансовых услуг — соотношение рыночной капитализации и собственного капитала (P / B), а для других — соотношение стоимости предприятий и оборота продаж (EV / S), а также соотношение стоимости и EBITDA (EV / EBITDA). Коэффициенты рассчитываются по секторам, а сектора определяются в соответствии с GICS — General Industry Classification Standard. Сопоставимыми предприятиями считаются предприятия, котирующиеся на европейских биржах. Информация, необходимая для расчёта коэффициентов, берётся из базы данных S & P Capital IQ.

Чтобы получить окончательную стоимость предприятия, стоимость, рассчитанная на основе финансовых показателей, была скорректирована посредством его квалитативной оценки. Эта оценка может повлиять на окончательную стоимость предприятия в пределах 20% в соответствии с коэффициентом, выраженным по 100-балльной шкале. Качественная оценка деятельности предприятия осуществлялась Nasdaq. Оценивались следующие факторы: прозрачность структуры собственников, подробность публикуемой в финансовых отчётах информации, коммуникация при публикации финансовых результатов и информация, доступная на веб-сайте предприятия.

С более подробным описанием методики можно ознакомиться на сайте www.top101.ee.

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