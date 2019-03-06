В рейтинге богатейших россиян сменился лидер

Лидер прошлогоднего рейтинга — председатель совета директоров Группы НЛМК Владимир Лисин — с состоянием в 21,3 миллиарда долларов опустился на вторую строчку списка. Третий в рейтинге Forbes — президент нефтяной компании ”Лукойл” Вагит Алекперов. Издание оценило его состояние в 20,7 миллиарда долларов, сообщает Meduza.

В первую десятку списка также вошли бизнесмены Алексей Мордашов (20,5 миллиарда долларов), Геннадий Тимченко (20,1 миллиарда долларов), Владимир Потанин (18,1 миллиарда долларов), Михаил Фридман (15 миллиардов долларов), Андрей Мельниченко (13,8 миллиарда долларов), Алишер Усманов (12,6 миллиарда долларов) и Роман Абрамович (12,4 миллиарда долларов).