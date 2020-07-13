В разгар кризиса число пассжиров Elron снизилось на 90%
За первое полугодие поездами Elron было перевезено 2,77 миллионов пассажиров. Наибольшее количество пассажиров было в январе.
За первое полугодие поездами Elron было перевезено 2,77 миллионов пассажиров. Наибольшее количество пассажиров было в январе.
”Как известно, первое полугодие было непростым — глобальная пандемия затронула многих, особенно общественный транспорт. Если в первые месяцы количество пассажиров увеличилось более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, то с введением ограничений в разгар кризиса мы обслужили лишь десятую часть клиентов. Мы приложили усилия, чтобы повсеместно сохранить движение поездов и позволить людям совершать необходимые поездки. Из-за недостаточного количества пассажиров мы были вынуждены урезать расписание, но не закрыли ни одного маршрута, и начали вновь наращивать движение поездов еще до конца чрезвычайной ситуации”, — прокомментировал итоги полугодия менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.
”С приходом лета приятно видеть, что число железнодорожных пассажиров снова растет, хотя в июне количество пассажиров было по-прежнему меньше на треть. Тем не менее, поезда ходят по большинству маршрутов уже с обычной частотой, в том числе между Таллинном и Тарту. Только на тех участках, где ремонт железных дорог затрудняет движение поездов, отправлений несколько меньше”, — добавил Конго. ”Прежде всего, речь идет о западном направлении, на котором мы надеемся снова уплотнить график в середине августа. Также мы ждем конца года, когда благодаря проведенным ремонтным работам можно будет сократить время в пути на нескольких маршрутах и, таким образом, обслуживать пассажиров еще лучше и быстрее”.
В первые шесть месяцев года наибольшее количество пассажиров было перевезено на маршрутах Таллинн-Палдиски, Таллинн-Рийзипере-Турба и Таллинн-Тарту.
Акционерное общество Eesti Liinirongid AS является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron (www.elron.ee), которое оказывает быстрые, удобные, безопасные и экологичные услуги общественного транспорта посредством электро- и дизельных поездов на всех железнодорожных маршрутах Эстонии. В 2019 году поездами Elron было перевезено около 8,3 миллиона пассажиров.
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