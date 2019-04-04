В расследовании Swedbank фигурирует Антон Гер, обвинявшийся в самом масштабном случае отмывания денег в Эстонии

Из заявления Браудера выходит, что предлагавшая финанссвые услуги фирма Гера Instance послала трем фирмам денег на 2,3 млн долларов. Больше всего денег получило неизвестное предприятие из Маарду Stopptuli, на счет которого в Swedbank поступило 1,9 млн долларов из банка Danske. Еще 378 000 долларов перешли в фирму обмена валюты Ateka Resource, которая играла важную роль в уголовном деле Гера, пишет Äripäev.

Недавно про Антона Гера уже вспоминал Eesti Ekspress, в связи с сообщением о возможных связях министра внутренних дел Андреса Анвельта с Гером.

19 ноября, за день до отставки Анвельта, на закрытом заседании правовой комиссии Рийгикогу выступал аналитик из бюро по борьбе с отмыванием денег Айвар Орукаск. По данным Eesti Ekspress, речь на заседании во многом шла о тесных связях Гера с бывшими крупными полицейскими чинами, в том числе Андресом Анвельтом.