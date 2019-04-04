В расследовании Swedbank фигурирует Антон Гер, обвинявшийся в самом масштабном случае отмывания денег в Эстонии

10 лет назад бизнемену Антону Геру были предъявлены обвинения в отмывании одного миллиарда крон (64 млн евро), однако суд его оправдал. Сейчас же его имя вновь вспыло в связи с поданным Биллом Браудером заявлением против эстонского отделения Swedbank.
Из заявления Браудера выходит, что предлагавшая финанссвые услуги фирма Гера Instance послала трем фирмам денег на 2,3 млн долларов. Больше всего денег получило неизвестное предприятие из Маарду Stopptuli, на счет которого в Swedbank поступило 1,9 млн долларов из банка Danske. Еще 378 000 долларов перешли в фирму обмена валюты Ateka Resource, которая играла важную роль в уголовном деле Гера, пишет Äripäev.
19 ноября, за день до отставки Анвельта, на закрытом заседании правовой комиссии Рийгикогу выступал аналитик из бюро по борьбе с отмыванием денег Айвар Орукаск. По данным Eesti Ekspress, речь на заседании во многом шла о тесных связях Гера с бывшими крупными полицейскими чинами, в том числе Андресом Анвельтом.
Eesti Ekspress детально описывает близкие отношения Анвельта с Гером и приводит, в частности, фотографию Гера в полицейской форме Анвельта, сделанную дома у экс-министра, а также отправленное Анвельтом Геру SMS-сообщение, в котором министр сообщает, что прокуратура приняла положительное решение по делу бизнесмена.