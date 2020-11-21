В рамках сбора идей для народного бюджета от жителей Таллинна поступило более ста предложений

Самым активным районом стал Нымме (18 предложений), затем Хааберсти (16 идей), следом Ласнамяэ, Пыхья-Таллинн и Кесклинн (по 15 вариантов каждый), в Мустамяэ предложили 14 идей, в Кристийне — 13, а в Пирита три предложения. Больше всего предложений поступило по улучшению городской среды, для детей и подростков и в области безопасности. Идеи можно предлагать на эстонском, русском и английском языках.

До 6 декабря все жители Таллинна могут представить в народный бюджет города 2021 года свои идеи по улучшению жилой среды как онлайн, так и на бумажном носителе в Бюро обслуживания столичной мэрии (площадь Вабадузе, 7) или в управах районов города. Автор должен описать цель и значимость проекта, целевую группу, реализацию, возможный график выполнения работ и оценочную стоимость.

Идеи для народного бюджета можно представить в шести категориях: дети/молодежь; городская среда; безопасность; спорт; культура/досуг; иное.

Затем экспертная комиссия, в состав которой войдут представители районных управ и советов районов, непосредственно связанных с той или иной идеей, оценит поступившие предложения и возможность их реализации. С прошедшими отбор работами можно будет ознакомиться с 22 декабря 2020 года по 18 января 2021 года. Проекты, которые будут реализованы в течение года, выявятся на голосовании районов города. Проголосовать можно будет с 18 по 31 января 2021 года. Это можно будет сделать как по интернету, так и на бумаге. Выбирать проект для своего района могут его жители в возрасте с 14 лет. Каждый может проголосовать за два проекта.

Сумма народного бюджета Таллинна, запланированного на 2021 год, составляет 800 000 евро. 75% всей суммы будет распределено среди районов поровну, и 25% распределят пропорционально — в зависимости от количества жителей в районе. Общая сумма будет распределена следующим образом: Хааберсти 96 120 евро, Кесклинн 103 380 евро, Кристийне 89 840 евро, Ласнамяэ 128 060 евро, Мустамяэ 104 860 евро, Нымме 92 240 евро, Пирита 83 480 евро и Пыхья-Таллинн 102 020 евро.