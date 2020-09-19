В рамках общественной программы Alexela по всей Эстонии приступили к посадке 20 000 деревьев

Посадив новый лес, каждый сможет уменьшить количество углерода, выбрасываемого в атмосферу при сжигании топлива. ”Растущий лес обладает способностью связывать углерод и производить кислород. Благодаря фотосинтезу дерево среднего размера может в течение своей жизни накапливать более 600 килограммов углерода и производить объем кислорода, которого одному человеку хватило бы на два года. Таким образом, посадка нового леса также помогает значительно снизить экологический след автотранспорта”, — сказал Айво Адамсон, исполнительный директор AS Alexela.

Инициированная Alexela программа направлена ​​на то, чтобы помочь клиентам нейтрализовать воздействие на окружающую среду, оказываемое их транспортными средствами. ”Зеленый переворот невозможно осуществить в одиночку, мы можем сделать это сообща, и инициированная нами общественная программа — это удобный способ для каждого действительно сделать что-то на благо природе”, — указал Адамсон на причину, почему людям стоит задуматься о присоединении к программе.

Alexela была одной из первых компаний, инвестировавшей в выведение на рынок более экологически безопасных видов топлива и в местное производство в виде биометана, а также первой частной компанией, запустившей подобную ​​экологическую общественную программу, которая позволяет каждому без особых усилий внести свой вклад. Заправиться или купить саженец в магазине шаговой доступности, лесные товарищества сами выполнят посадочные работы.

Цель общественной программы — посадить по крайней мере одно дерево на каждого эстонца, чтобы нейтрализовать углеродный след, нанесенный транспортными средствами, то есть в общем 1,33 миллиона саженцев. В этом году по всей Эстонии будет высажено 20 000 саженцев деревьев, посадочные работы продлятся до начала октября.