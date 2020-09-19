19.09.2020, 15:10

В рамках общественной программы Alexela по всей Эстонии приступили к посадке 20 000 деревьев

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В рамках общественной программы Alexela по всей Эстонии приступили к посадке 20 000 деревьев
Foto: Alexela

В июне Alexela запустила общественную программу по высадке деревьев, которая направлена на возмещение ущерба в виде углеродного следа, нанесенного транспортными средствами. Всего за три месяца для общественной посадки было собрано 20 000 саженцев, которые лесные товарищества уже начали высаживать по всей Эстонии.

Посадив новый лес, каждый сможет уменьшить количество углерода, выбрасываемого в атмосферу при сжигании топлива. ”Растущий лес обладает способностью связывать углерод и производить кислород. Благодаря фотосинтезу дерево среднего размера может в течение своей жизни накапливать более 600 килограммов углерода и производить объем кислорода, которого одному человеку хватило бы на два года. Таким образом, посадка нового леса также помогает значительно снизить экологический след автотранспорта”, — сказал Айво Адамсон, исполнительный директор AS Alexela.

Инициированная Alexela программа направлена ​​на то, чтобы помочь клиентам нейтрализовать воздействие на окружающую среду, оказываемое их транспортными средствами. ”Зеленый переворот невозможно осуществить в одиночку, мы можем сделать это сообща, и инициированная нами общественная программа — это удобный способ для каждого действительно сделать что-то на благо природе”, — указал Адамсон на причину, почему людям стоит задуматься о присоединении к программе.

Alexela была одной из первых компаний, инвестировавшей в выведение на рынок более экологически безопасных видов топлива и в местное производство в виде биометана, а также первой частной компанией, запустившей подобную ​​экологическую общественную программу, которая позволяет каждому без особых усилий внести свой вклад. Заправиться или купить саженец в магазине шаговой доступности, лесные товарищества сами выполнят посадочные работы.

Цель общественной программы — посадить по крайней мере одно дерево на каждого эстонца, чтобы нейтрализовать углеродный след, нанесенный транспортными средствами, то есть в общем 1,33 миллиона саженцев. В этом году по всей Эстонии будет высажено 20 000 саженцев деревьев, посадочные работы продлятся до начала октября.

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