04.05.2019, 13:11

В рамках акции "Сделаем!" Telia призывает избавиться от старой электроники


rus.delfi.ee
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Prügimägi linnahalli taga
Prügimägi linnahalli tagaFoto: Andres Putting

Сегодня, в рамках Дня полезных дел, Telia напоминает, что все представительства предприятия круглый год принимают старые электронные устройства, которые пылятся без дела в наших жилищах.

Желающие могут принести в любое представительство Telia старые телефоны, планшеты, компьютеры. Эту электронику предприятие отправит на переработку в партнерские организации.

”Поскольку 4 мая проходит всеэстонская акция „Сделаем!”, мы решили, что будет полезно напомнить о том, что избавиться от непригодной или ненужной электроники можно избавиться, принеся гаджеты в представительство Telia. Мы хотим призвать людей с большей ответственностью относиться к такому роду мусора и упростить его утилизацию. Ненужная электроника будет быстро отправлена на соответствующую всем требованиям переработку, а каждый сможет внести свой небольшой вклад в дело бережного отношения к окружающей среде”, — сказала менеджер по спонсорским проектам Telia Eesti Эло Вырк.

В апреле Telia Company опубликовала свои цели в области защиты окружающей среды, которые относятся ко всем предприятиям группы. Три амбициозных цели компании заключаются в том, чтобы с помощью дигитализации процессов к 2030 году изменить все этапы своей деятельности, сделав ее безотходной, безэмиссионной (нулевой выброс CO2) и вовлечь на 100% партнеров Teila сотрудников в соблюдение принципов устойчивого экологического развития. Telia Eesti уже вносит свой вклад в реализацию этих целей как посредством своей основной деятельности, так и, постепенно привлекая к ней своих сотрудников, партнеров и клиентов.

В январе этого года Telia впервые в Эстонии провела День цифровой уборки, в ходе которого частные и юридические лица избавились почти от миллиона гигабайтов электронного мусора, хранившегося в их смарт-устройствах. В мероприятии приняли участие несколько тысяч частных лица и более 70 предприятий, организаций и учреждений. Компания планирует проводить подобные акции и в будущем: первая назначена на начало июня, в ней примут участие сотрудники Telia Company из разных стран.

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