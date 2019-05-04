В рамках акции "Сделаем!" Telia призывает избавиться от старой электроники

Желающие могут принести в любое представительство Telia старые телефоны, планшеты, компьютеры. Эту электронику предприятие отправит на переработку в партнерские организации.

”Поскольку 4 мая проходит всеэстонская акция „Сделаем!”, мы решили, что будет полезно напомнить о том, что избавиться от непригодной или ненужной электроники можно избавиться, принеся гаджеты в представительство Telia. Мы хотим призвать людей с большей ответственностью относиться к такому роду мусора и упростить его утилизацию. Ненужная электроника будет быстро отправлена на соответствующую всем требованиям переработку, а каждый сможет внести свой небольшой вклад в дело бережного отношения к окружающей среде”, — сказала менеджер по спонсорским проектам Telia Eesti Эло Вырк.

В апреле Telia Company опубликовала свои цели в области защиты окружающей среды, которые относятся ко всем предприятиям группы. Три амбициозных цели компании заключаются в том, чтобы с помощью дигитализации процессов к 2030 году изменить все этапы своей деятельности, сделав ее безотходной, безэмиссионной (нулевой выброс CO2) и вовлечь на 100% партнеров Teila сотрудников в соблюдение принципов устойчивого экологического развития. Telia Eesti уже вносит свой вклад в реализацию этих целей как посредством своей основной деятельности, так и, постепенно привлекая к ней своих сотрудников, партнеров и клиентов.