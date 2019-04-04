04.04.2019, 18:45
В работе услуг Telia произошел сбой
Многие читатели Delfi сообщили в редакцию, что при использовании услуг Telia наблюдаются неполадки. На сайте предприятия написано, что перебои могут наблюдаться, по оценкам, до 20 часов.
Многие читатели Delfi сообщили в редакцию, что при использовании услуг Telia наблюдаются неполадки. На сайте предприятия написано, что перебои могут наблюдаться, по оценкам, до 20 часов.
"Дорогой клиент, в данный момент могут наблюдаться перебои при использовании интернет-соединения. Решением проблемы занимаются. Приносим извинения за неудобства!" — пишет Telia на своей домашней странице.
Нарушены могут быть услуги интернета, телефонной связи и Telia TV.
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