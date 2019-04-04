В работе услуг Telia произошел сбой

"Дорогой клиент, в данный момент могут наблюдаться перебои при использовании интернет-соединения. Решением проблемы занимаются. Приносим извинения за неудобства!" — пишет Telia на своей домашней странице.

Нарушены могут быть услуги интернета, телефонной связи и Telia TV.