27.01.2020, 11:06
В работе Mail.Ru произошел сбой
Пользователи Mail.Ru сообщают о проблемах в работе сервиса. Массовые жалобы начались примерно в 11:00, пишет "Коммерсантъ". В Mail.Ru сообщили, что специалисты работают над устранением неполадок.
Пользователи Mail.Ru сообщают о проблемах в работе сервиса. Массовые жалобы начались примерно в 11:00, пишет "Коммерсантъ". В Mail.Ru сообщили, что специалисты работают над устранением неполадок.
Что именно стало причиной сбоя, не уточняется.
При заходе на почту Mail.Ru отображается следующее сообщение: ”Уважаемый пользователь! По техническим причинам Ваш почтовый ящик временно недоступен. В ближайшее время работы будут закончены, и доступ в Ваш почтовый ящик будет восстановлен. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства”.
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