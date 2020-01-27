27.01.2020, 11:06

В работе Mail.Ru произошел сбой


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В работе Mail.Ru произошел сбой
Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

Пользователи Mail.Ru сообщают о проблемах в работе сервиса. Массовые жалобы начались примерно в 11:00, пишет "Коммерсантъ". В Mail.Ru сообщили, что специалисты работают над устранением неполадок.

Что именно стало причиной сбоя, не уточняется.

При заходе на почту Mail.Ru отображается следующее сообщение: ”Уважаемый пользователь! По техническим причинам Ваш почтовый ящик временно недоступен. В ближайшее время работы будут закончены, и доступ в Ваш почтовый ящик будет восстановлен. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства”.

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