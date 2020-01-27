В работе Mail.Ru произошел сбой

Что именно стало причиной сбоя, не уточняется.

При заходе на почту Mail.Ru отображается следующее сообщение: ”Уважаемый пользователь! По техническим причинам Ваш почтовый ящик временно недоступен. В ближайшее время работы будут закончены, и доступ в Ваш почтовый ящик будет восстановлен. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства”.