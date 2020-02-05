В работе интернет-банка Swedbank наблюдаются перебои

Представители банка подтвердили наличие проблемы и отметили, что специалисты сейчас усиленно занимаются устранением неполадок. Банк приносит всем клиентам свои извинения за доставленные неудобства. На своей странице в Facebook банк просит совершать операции при помощи мобильного приложения, в работе которого перебоев не наблюдается.

Вчера банк сообщил, что в ночь на четверг, 6 февраля, с 00:00 до 04:30 в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем могут возникать кратковременные сбои в работе мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов.

"Приносим извинения за возможные неудобства, и рекомендуем клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчётом, чтобы это не помешало их банковским операциям”, — было сказано в сообщении.