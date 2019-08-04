В работе Instagram произошел глобальный сбой

Наиболее частые проблемы в России — отсутствие возможности войти в приложение (49%), отсутствие возможности загрузить ленту новостей (46%). Еще 4% не могут воспользоваться веб-версией социальной сети. В мире пользователи больше жалуются на то, что не могут обновить ленту (38%), опубликовать пост (34%) и просмотреть сториз (27%).

В последний раз сбой в работе Instagram случался на прошлой неделе, 24 июля. Вместе с ним технические трудности возникали и в работе Facebook, которой он принадлежит.