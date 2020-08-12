В работе электронных каналов банка Citadele ожидаются сбои

Банк Citadele призывает своих клиентов распланировать платежи заранее, поскольку из-за работ по техническому обслуживанию операции в интернет-банке и мобильном приложении нельзя будет выполнять в период с 00:00 до 24:00.

Банковские карты и банкоматы будут работать в обычном режиме

· Для обеспечения комфорта клиентов платежи при помощи банковской карты и услуги банкоматов будут доступны в стандартном режиме. Обновление ИТ-системы не должно повлиять на их функционирование.

Срочные платежи следует осуществить не позднее 21 августа

· Во время работ по техническому обслуживанию нельзя будет выполнить платежи между счетами или банками, в том числе в интернет-банке или в мобильном приложении. Если вам нужно осуществить какой-либо ежемесячный платеж 22 августа, рекомендуем сделать это заранее.

· 22 августа нельзя будет выполнять и моментальные платежи – в указанный период ни входящие, ни исходящие моментальные платежи приниматься не будут.

· Обработка входящих платежей возобновится 23 августа.

· Во время работ по техническому обслуживанию нельзя будет делать покупки в онлайн-магазинах, оплачивая их через интернет-банк, но покупку можно будет оплатить банковской картой, введя данные карты в соответствующие поля.

Интернет-банк и мобильное приложение

· Клиенты смогут войти и в интернет-банк, и в мобильное приложение, но через них нельзя будет выполнять платежи до окончания работ по техническому обслуживанию.

· Платежи банковской картой, выполненные во время технического обслуживания, могут отобразиться на счете клиента только после окончания работ.

Веб-услуги

· Такие веб-услуги, как, например, подача заявок на жилищный или потребительский кредит, будут функционировать, но рассмотрение поданных заявок возобновится после окончания работ по техническому обслуживанию.

Клиентская служба

· В случае возникновения проблем или вопросов следует обратиться в клиентскую службу Citadele по телефону 770 0000 или по электронной почте info@citadele.ee. В порядке исключения клиентская служба также работает в воскресенье, 23 августа, с 9:00 до 17:00.