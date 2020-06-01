В пярнуских спа после открытия жизнь вновь оживилась. Надежды - на финнов
В крупнейших спа Пярну после открытия дела начали налаживаться, но владельцы с нетерпением ожидают приезда финских туристов, сообщает rus.err.
В крупнейших спа Пярну после открытия дела начали налаживаться, но владельцы с нетерпением ожидают приезда финских туристов, сообщает rus.err.
Как отметил руководитель спа-отелей Estonia Андрус Альяс, можно лишь порадоваться тому, что клиенты за время чрезвычайного положения не забыли дорогу в обычные и лечебные спа.
"Ситуация улучшается. Бронируют из Эстонии, Латвии и Финляндии. Не могу сказать, что все как в прошлое лето, но надежда есть", — сказал Альяс "Актуальной камере".
По его словам, посещение спа популярно среди жителей Эстонии, но чтобы дела предприятия пошли в гору, нужны финны: "Что касается размещения, то по выходным уже весьма весело, больше половины номеров заполнены. На неделе сложнее. Надеемся на финский рынок".
В пярнуском центре Tervise Paradiis народа на удивление много — наконец-то заработал аквапарк, открытия которого клиенты ждали больше всего.
"Очень надеемся, что благодаря аквапарку продажи гостиничных пакетов вырастут", — прокомментировал возобновление работы водного парка руководитель предприятия Tervis Spaa Grupp Яан Ратник и добавил, что настало время заново изучать рынок.
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