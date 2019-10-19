В Пярнумаа построили крупную ферму на 1000 дойных коров

В октябре месяце Mapri Ehitus завершило строительство второго этапа крупной фермы Вахтра на 500 дойных коров для входящего в четверку крупнейших сельскохозяйственных предприятий Пярнумаа Weiss OÜ. В общей сложности на новой ферме теперь есть место для более 1000 коров. Заказчик высказал пожелание, чтобы здание простояло как минимум сто лет, и для этого оно было построено из бетонных элементов.
Калмер Метсаору, заведующий Weiss OÜ: ”За 25 лет мы реконструировали целый ряд коровников. Из своего опыта мы знаем, что возникающие при содержании животных газы азот и метан вызывают гниение древесины и ржавление металлических конструкций. Так мы и задумались о бетонных коровниках”.
Для сравнения Метсаору указывает на один Уулуский коровник еще с колхозных времен, в котором сделанные из бетона несущие конструкции и панели перекрытия очень хорошо сохранились до настоящего времени, даже, несмотря на то, что в течение последних 11 лет здание стоит без крыши.
Финансирование строительства фермы было произведено за счет поддержки PRIA в 0,5 миллионов евро, кредита SEB на 5 миллионов и собственных средств Weiss OÜ.
Маргус Вяэрси, менеджер по продажам Mapri Ehitus: ”Заказчик пожелал, чтобы здание простояло не менее 100 лет, вот мы и построили его из бетонных элементов. Крупная ферма Weiss отличается от других коровников тем, что за четверть века ни одна из них из бетона в Эстонии построена не была.
Менеджер в области общестроительных работ Mapri Ehitus Айгар Рохтла дал обзор строительных материалов, которые были использованы при строительстве крупной фермы: ”638 бетонных столбов и опор, 303 стеновых элемента, 948 полых панелей, объем залитого бетона составил около 3000 кубических метров. Вес всего комплекса составляет около 15 000 тонн. Кроме того, в конструкции крыши использовано 630 плотных кубометров древесины, более 200 тонн настилочного материала и около 20 километров электропроводов”. Здание особенное из-за своего большого бетонного перекрытия из монолитного бетона, размеры которого составляют 18 х 24 метра”,- добавил Рохтла.
Weiss это сельскохозяйственное предприятие, в комплексе коровников которого насчитывается 1300 дойных коров и 1200 молодых животных. Предприятие возникло вместо Пярнуского колхоза имени Ленина в 1993 году и там работает 70 человек.
Сферами деятельности Mapri Ehitus OÜ является генеральный строительный подряд и руководство проектами, сельскохозяйственное строительство, а также осуществление бетонных работ. Объем строительных работ Mapri Ehitus за 2018 год составил около 70 миллионов евро, на предприятии работает 100 человек.
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