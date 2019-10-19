В Пярнумаа построили крупную ферму на 1000 дойных коров

Калмер Метсаору, заведующий Weiss OÜ: ”За 25 лет мы реконструировали целый ряд коровников. Из своего опыта мы знаем, что возникающие при содержании животных газы азот и метан вызывают гниение древесины и ржавление металлических конструкций. Так мы и задумались о бетонных коровниках”.

Для сравнения Метсаору указывает на один Уулуский коровник еще с колхозных времен, в котором сделанные из бетона несущие конструкции и панели перекрытия очень хорошо сохранились до настоящего времени, даже, несмотря на то, что в течение последних 11 лет здание стоит без крыши.

Финансирование строительства фермы было произведено за счет поддержки PRIA в 0,5 миллионов евро, кредита SEB на 5 миллионов и собственных средств Weiss OÜ.

Маргус Вяэрси, менеджер по продажам Mapri Ehitus: ”Заказчик пожелал, чтобы здание простояло не менее 100 лет, вот мы и построили его из бетонных элементов. Крупная ферма Weiss отличается от других коровников тем, что за четверть века ни одна из них из бетона в Эстонии построена не была.