04.08.2020, 16:31

В прошлом году жители Эстонии принесли предприятиям прямых продаж 50 млн евро


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Raha kogumine
Raha kogumineFoto: Argo Ingver

В прошлом году эстонский рынок прямых продаж вырос на 2% и превысил 50 миллионов евро. Несмотря на рост продаж, количество занимающихся прямыми продажами людей в прошлом году сократилось на 2,5%. В общей сложности сегодня прямыми продажами в Эстонии занимаются более 44 000 человек.

”У жителей Эстонии дела идут хорошо, а сокращение числа действующих в сфере прямых продаж людей было обусловлено быстрым экономическим ростом и положительной динамикой занятости последних лет”, — сказал генеральный секретарь Балтийской ассоциации прямых продаж Гинтаутас Залецкас.

”Вместе с тем, можно ожидать, что кризис этого года и его последствия внесут некоторые коррективы на местном рынке труда — многие люди потеряли работу, и прямые продажи, вероятно, снова станут привлекательной возможностью заработать дополнительные деньги”, — добавил он.

Посредством прямых продаж эстонцы покупают в основном косметику и товары для красоты, а также витамины, пищевые добавки и товары для здоровья. Кроме того, популярны хозяйственные товары, чистящие средства, товары для ремонта, одежда и аксессуары.

”Жители Эстонии хорошо восприняли прямые продажи как возможность совершения покупок. В качестве преимуществ они отмечают дружественный стиль общения продавцов, высококачественные продукты и удобные цифровые решения для продажи товаров”, — отметил Залецкас.

В последние годы сектор прямых продаж переехал в интернет. Продавцы все чаще используют в работе различные цифровые решения, проводят презентации продуктов в интернете и общаются со своими клиентами в социальных сетях.

По сравнению с другими европейскими странами, рост прямых продаж был наиболее быстрым в странах Балтии: 4,6% в Литве и 4% в Латвии. Оборот от прямых продаж трех стран Балтии в прошлом году составил 206 миллионов евро. В Литве количество занимающихся прямыми продажами людей увеличилось в прошлом году на 0,6%, а в Латвии уровень остался прежним. В Литве прямыми продажами заняты 83 000 человек, а в Латвии — 63 000.

В Европейском союзе рынок прямых продаж вырос на 1,3% до 30,3 миллиарда евро. В общей сложности европейские компании прямых продаж предложили возможность дополнительного заработка более чем 6,9 миллиона человек.

По данным Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж (WFDSA), оборот ее участников во всем мире в 2019 году составил 180,5 миллиарда долларов. В прямые продажи были вовлечены более 119,9 миллиона человек, из которых 53 миллиона занимались прямыми продажами с частичной или полной загрузкой через свои личные предприятия.

Для 85% людей, занимающихся прямыми продажами, такая деятельность является источником дополнительного дохода, а 78% продавцов в этом бизнесе — женщины.

Прямые продажи — это бизнес-модель, предлагающая людям возможность продавать продукты в качестве независимых предпринимателей: как правило, за пределами постоянного места розничной торговли, либо непосредственно потребителю на индивидуальной основе, посредством презентаций продуктов на дому или в интернете.

Ассоциация прямых продаж Эстонии — добровольное некоммерческое торговое объединение. Его членами являются предприятия, коммерческой моделью которых является прямая продажа. С 2010 года три балтийских ассоциации тесно сотрудничают и действуют в качестве единого целого. Членами ассоциации являются, помимо прочих, такие предприятия, как Amway, Herbalife, Lux, Mary Kay, NeoLife International, NL International, Oriflame и Zinzino.

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