В прошлом году зарплата главы Eesti Energia поднялась выше 21 000 евро в месяц

Согласно экономическому отчету Eesti Energia за 2019 год, годовая зарплата главы концерты выросла до 254 000 евро. В 2018 году он получил 210 000 евро в год.

В феврале совет Eesti Energia продлил договоры Суттера и других членов правления до марта 2023 года.

Среди других членов правления ежемесячная зарплата составила от 12 900 до 14 368 евро.